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PGM ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi  arasında “Eğitim İş Birliği Antlaşması”

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:47
PGM ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi  arasında “Eğitim İş Birliği Antlaşması”

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi  arasında “Eğitim İş Birliği Antlaşması” imzalandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elif Çepni imza koydu.

Protokolle Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde eğitim görecek polis mensupları ile eş ve çocukları indirimli  haktan yararlanacak.

MANAVOĞLU

İmza töreninde konuşan Polis Genel Müdürü  Süleyman Manavoğlu eğitim konusunda yapılan  protokolün her iki kuruma da hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversiteye,  polis örgütüne eğitim konusunda sağladıkları  imkânlardan dolayı teşekkür eden Manavoğlu, Üniversite ile eğitim konusunda her türlü birliğine hazır olduklarını belirtti.

ÇEPNİ

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elif Çepni ise üniversite olarak polis örgütü mensupları ve çocuklarının üniversitelerinde eğitim görmesinin kendileri için onur kaynağı olduğuna değindi.

Çepni, polis teşkilatına eğitim konusunda her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını ayrıca kendilerinin de önümüzdeki akademik yılda bilgi edinmek amacı ile polisten eğitim alabileceklerini belirtti ve protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

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PGMKıbrısToplumSağlıkEğitimHaber
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