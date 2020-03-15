Pilli: “14 gün evde izolasyon yasal zorunluluktur”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 45/2018 Sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36’ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak ülkemize gelecek her kişinin KKTC’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 14 gün süre ile kendilerini evlerinde izolasyon altında tutmalarının bir yasal zorunluluk olduğunu belitti.

Bu uygulamanın kişilerin kendi iyilikleri, çevresindekilerin ve tüm toplumun sağlığı için bir zaruriyet olduğunu hatırlattı.

Bakan Pilli,kişilerin evde bulundukları bu süre boyunca sağlık personeli tarafından telefonla veya ziyaret edilerek günlük takiplerinin yapılacağını ,ancak yine de yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtilerinin ortaya çıkması halinde bu kişilerin 1102 KKTC Sağlık Bakanlığı Alo İhbar Hatlarlarını aramasını ve alacakları talimatlar doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Tüm kamuoyunun bu konuda gerekli duyarlılığı göstermeye davet eden Bakn Pilli, ayrıca bu kurallara uymayanlar hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 28’nci maddesi uyarınca yasal işlem yapılacağını açıkladı.

Bakan Pilli ayrıca bu kişilerin isimlerinin İlçe Emniyet Kuruluna verilerek takiplerinin sıkı birşekilde yapılacağını belirtti.