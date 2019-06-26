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Pilli: Amacımız sağlık merkezlerinin hizmet kalitesini yükseltmek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, İskele, Mehmetçik, Yenierenköy ve Karpaz Sağlık merkezlerini ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:20
Pilli: Amacımız sağlık merkezlerinin hizmet kalitesini yükseltmek

Bakan Pilli’nin ilk durağı İskele Sağlık Merkezi oldu.

Bakan, doktor ve hastalarla sohbet etti ve poliklinikleri gezdi.

Bakan Pilli, amaçlarının tüm Sağlık Merkezleri ve sağlık hizmeti veren birimlerin hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak olduğunu vurguladı.

Sağlık Merkezlerinin güçlendirilmesiyle birlikte hastanelerin yükünün de azalacağını kaydeden Bakan Pilli, belli bir program çerçevesinde ziyaretlerini sürdüreceğini söyledi.

Bakan Pilli, hükümetin çok kısa bir süre önce kurulduğuna işaret ederek “gazetelerde ek mesailerle ilgili bir sıkıntının olduğu yazıyor. Buradan açıklamak istiyorum, geldiğim ilk günden beri konu gündemimde. Yani burada hükümet ödemiyor maliye ödemiyor diye bir şey yoktur, çünkü maalesef 4 aydan beridir ek mesailerle ilgili yazılar maliyeye gitmedi. Maliyeye gitmeyen ek mesai bodroları nasıl ödenecek” dedi.

Sağlık bakanlığı olarak, ilgili paydaşlarla görüşerek nerede sıkıntı olduğunu belirlediklerini dile getiren Bakan Pilli, bundan sonra ek mesailerin düzenli ödenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Bakan Pilli, sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştıklarını, ek mesainin çalışanların hakları olduğunu kaydederek söz konusu mesailerin en geç bir ay içinde ödeneceğini açıkladı.

Bakan Pilli, konuşmasının ardından Mehmetçik, Yeniereköy ve Dipkarpaz’daki sağlık merkezlerini de ziyaret etti.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Ali Pilli
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