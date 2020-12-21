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Pilli: "Aşı çok önemlidir"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Mecliste yaptığı açıklamada; "Aşılar geldiğinde kimse aşıdan kaçacağım demesin , biz devlet olarak aşıları yapacağız" dedi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 13:54
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Pilli: "Aşı çok önemlidir"

ÖZEL HABER

Sağlık Bakanı Ali Pilli, mecliste yaptığı açıklamada; "Aşılar geldiğinde kimse aşıdan kaçacağım demesin , biz devlet olarak aşıları yapacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıklamarından satır başları şu şekilde:

-Aşılar ülkemize geldiğinde kimse aşıdan kaçacağım demesin, biz devlet olarak aşıları yapacağız.

-Sağlık Bakanlığı'nın aşılarla ilgili yol haritası bellidir.

-Aşıları dünyayla birlikte bizde yapacağız, geç yapılacak diye bir şey yoktur.

-Aşıları korumak için bizim de 2 adet 100 ve 150 litrelik buzdolaplarımız vardır. İki tane daha spariş verdik , 27'sinden önce alınacak.

-Aşılar Türkiye'ye geldiği zaman bize de gelecektir.

-KKTC'de aşı planımız vardır.

-Aşılama ilk olarak sağlık çalışanlarına, bakım evinde çalışan ve yatanlara , kronik hastalığı olanlara, ulaştırma ve gıda sektöründe çalışanlara ve 16 yaş üzerine yapılacaktır.

-Halk tedbirlerini alsın, halkımız hiç bir şey yokmuş gibi davranıyor.

-Herkeste covid olabilir bu saatten sonra, yerel vakalar artmıştır.

-Herkes üzerine düşen görevi yapsın.

Son Güncelleme: 21.12.2020 16:01
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