Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!

Pilli: “Bu büyük mücadele ve acıları unutmak mümķün değil”

21 Aralık 2019 Cumartesi 15:27
Pilli: “Bu büyük mücadele ve acıları unutmak mümķün değil”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı. 

Pilli, Kıbrıs Türk halkının Adadaki var olma mücadelesi sırasında tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen trajik olayların üzerinden 56 yıl geçmiş olmasına rağmen bu büyük mücadele ve acıları unutmalarının mümķün olmadığını vurguladı. 

Anavatan Türkiye’den alınan güç ve destekle şartlar ne olursa olsun KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin büyük bir kararlılıkla korunmaya devam edileceğini belirten Pilli, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Halkı üzerinde derin izler bırakan tarihte kara bir leke olarak yerini alan bu soykırım hareketinin bir daha asla yaşanmaması en büyük temennimizdir.

Büyük bir cesaret ve fedakârlık göstererek Kıbrıs Türkleri’nin toplumsal varoluş mücadelesi uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kahramanlarımızın huzurlarında bir kez daha saygıyla eğiliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Ali Pilli21 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler HaftasıMesajHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava durumu raporu!
Hava durumu raporu!
Kanol: Sergi 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yapılması planlandı
Kanol: Sergi 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yapılması planlandı
Libya'nın BM daimi temsilciliği: "Türkiye ile anlaşma Suheyrat anlaşması'na aykırı değil"
Libya'nın BM daimi temsilciliği: "Türkiye ile anlaşma Suheyrat anlaşması'na aykırı değil"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim