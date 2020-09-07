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Pilli: "Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz"

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu'nu kabul eden Sağlık Bakanı Pilli, görüşmede "Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz" ifadelerini kullandı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:17
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Pilli: "Bu gemi batarsa hepimiz boğuluruz"

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

KTTB Başkanı Özlem Gürkut ve Yönetim Kurulu üyeleri zor bir süreçten geçildiğini, Sağlık Bakanlığı’nın rolü ve sorumluluğunun öneminin farkında olduklarını ifade etti.

Toplumsal bilincin oluşturulması konusunda ve pandemiye karşı mücadelede Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden KTTB Başkanı Gürkut, yerel vakalar arttığından dolayı iş birliğinin şart olduğunu ve “Kavga zamanı değil, iş birliği zamanı” olduğunu söyledi.

Gürkut, ellerinden gelen her türlü desteği Sağlık Bakanlığı’na vereceklerini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Dr. Pilli de kendilerine teşekkürlerini ileterek, bakanlık olarak  aynı düşünceye sahip olduklarını ifade etti.

Kovid-19 ile savaşı ya hep birlikte kazanacağımızı ya da hep birlikte kaybedeceğimizi dile getiren Pilli, tüm sağlıkçıların aynı gemide olduğunu kaydetti ve "Gemi batarsa hep birlikte boğlulacağız" dedi

Dolayısıyla bu mücadelede iş birliğinin şart olduğuna bir kez daha değinen Bakan Pilli, daha radikal tedbirlerin de gündeme geleceğinin mesajını verdi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsAli Pilli
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