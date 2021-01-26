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PİLLİ:  "BUGÜN RADİKAL KARARLAR AÇIKLANACAK"

Bir televizyon programına katılan Sağlık Bakanı Ali Pilli  yoğun bir şekilde vaka artışının olduğunu aktardı.

26 Ocak 2021 Salı 10:12
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PİLLİ:  "BUGÜN RADİKAL KARARLAR AÇIKLANACAK"

ÖZEL HABER / SAMET KARAKOÇ

Bir televizyon programına katılan Sağlık Bakanı Ali Pilli  yoğun bir şekilde vaka artışının olduğunu aktardı.

Pilli vakaların Girne bölgesinde daha çok olduğunu ve ülkeye bu bölgeden yayıldığını söyledi.

"ARTIK TEMASLI TAKİBİNDE SORUN YAŞIYORUZ"
Pilli temaslı takibinde sıkıntı yaşadıklarını ve vakaların kendini gizlediğini söyledi.
Pandemide en önemli şeyin temaslı takibi olduğunu ancak son zamanlarda herkeste bir yorgunluk olduğunu ve temaslıların kendini gizlediğini bundan dolayı temaslı takibinde zorlandıklarını aktardı.

Pandemide önemli olan şeylerden birinin de koruyucu önlem almak olduğunu aktardı ve bugün radikal kararlar alınacağını açıkladı.

Son Güncelleme: 26.01.2021 11:16
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