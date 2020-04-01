Pilli: "Karantinadan çıkan 218 öğrenciden 11'ine ileri test yapılacak"

Sağlık Bakanı Pilli, karantina süreleri dolan 218 öğrenciden 207'sine yapılan testlerde herhangi bir soruna rastlanmadığını ve evlerine gönderileceklerini belirtti, "11 kişiye ise ileri test yapılacak" dedi.