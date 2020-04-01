Pilli: "Karantinadan çıkan 218 öğrenciden 11'ine ileri test yapılacak"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, BRT'de yayınlanan 'Gündem+' programına katılarak, Koronavirüs (Covid-19) salgını konusundaki son gelişmeleri aktardı.
İngiltere'den gelen Kıbrıslı Türk öğrencilerin, Malpas oteldeki karantina sürelerinin bugün dolduğunu belirten Pilli, 218 öğrenciden 207'sine yapılan testlerde herhangi bir soruna rastlanmadığını ve evlerine gönderileceklerini belirten Pilli, "11 kişiye ise ileri test yapılacak" dedi.
Bakan Pilli, dün yaptığı açıklamasında, karantinadan çıkacak olan öğrencilerin, 7 gün süreyle evde kalıp izolasyonlarına devam edeceklerini belirtmişti.