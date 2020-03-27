Pilli:" Lapta’da bir vaka tespit edildi"

BRT Sabah Haber’e telefonla katılan Sağlık Bakanı Ali Pilli Lapta bölgesinde 1 vakanın tespit edildiğini, o vakayla temas eden kişilerin tespit edilip testlerinin yapılmakta olduğunu söyledi.

Pilli her habere de inanılmaması gerektiğini herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini , bu konuda da basın organlarına çok görev düştüğünü açıkladı.

(BRT)