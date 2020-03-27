Pilli:" Lapta’da bir vaka tespit edildi"

BRT Sabah Haber’e telefonla katılan Sağlık Bakanı Ali Pilli Lapta bölgesinde 1 vakanın tespit edildiğini, o vakayla temas eden kişilerin tespit edilip testlerinin yapılmakta olduğunu söyledi.
Pilli her habere de inanılmaması gerektiğini herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini , bu konuda da basın organlarına çok görev düştüğünü açıkladı.
(BRT)
Son Güncelleme: 27.03.2020 10:55
Kktc doldu virüz siz daha 50 den bahsedersinz .Allah aşkına yeter doğru haberlerle çıkın karşımıza
Komisyonlar kurun. Ülkedeki tecrübeli insanlardan destek alın. Bu sorun sizin tek başınıza çözebileceğinizden büyüktür. Altından kalkamıyorsunuz ve vebalini başkaları ödeyecek. Siz en çok bir daha seçilemeyeceksiniz.
Bu ülkede yaşayan insanlar, siz daha çok dikkat edin, salgın bastırılamazssa sizler ve aileleriniz, sevdikleriniz daha da tehlike altındasınız. Evinizden çıkmayın kimse ile görüşmeyin. bu iş şaka değil. Tecrübesi da yoktur.
1 yıl öncesine kadar 10 kişiden büyük bir grubu yönettiniz mi? Olağan üstü durumlarda kararlar almak durumunda kaldınız mı? ............. ..........? ve bunun gibi sorular
Akıl da verir, ezberledi birşeyler da tekrarlar, "...her habere de inanılmaması gerektiğini ..."Beğen (1) Beğenmedim! (1)
Ne var herkes yalan söyler? Herşey önümüzde.