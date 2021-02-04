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Pilli: Önce kendinize sonra bize güvenin

Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklamalarda bulundu.

04 Şubat 2021 Perşembe 15:50
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Pilli: Önce kendinize sonra bize güvenin

Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklamalarda bulundu.

PİLLİ'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. COVİD-19 ile mücadelede lütfen önce kendinize sonra bize güvenin. Halkımızdan içinden geçtiğimiz bugünlerde daha özverili ve sorumlu davranmasını istiyoruz. Bu salgını  kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz ancak vatandaşlarımızın da bu mücadeleye katkı koymaları elzemdir. Bir müddet evlerimizde kalıp teması lütfen keselim. Salgını kontrol altında tutabilmek için buna mecburuz.  Acil bir durum olmadıkça lütfen sokağa çıkmayın, çıktığınız zaman mutlaka maske mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmeyin. Bugünlerde herkesi COVID-19 pozitif vaka gibi düşünerek önlemlerimizi alalım, ona göre hareket edelim.  Ülke olarak hepimiz risk altındayız.  Ailemizi sevdiklerimizi korumak istiyorsak çağrılara ve uyarılara kulak vermeliyiz. Bu mücadele hepimizindir. Biz salgını yenmek istiyoruz ancak bunun için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Özellikle PCR testi yaptırmaya giden vatandaşlarımız sosyal mesafe kuralını lütfen kendisi uygulasın. Biz zorla müdahaleden yana değiliz. Bulaşı kontrol altına alamıyoruz.  Bazı vatandaşlarımızın kurallara riayet etmemesi ve sorumsuzca davranmaları yüzünden bulaş her an kontrolden çıkabilir. Günde 70 80 vakayı bulduk ve eğer şimdi bulaşı durdurazmazsak tablo daha da vahim bir hal alacaktır. Bu duruma hep beraber bir dur diyelim.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli

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