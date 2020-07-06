Pilli: “PCR test kiti fiyatları düşecek”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandemiyle ilgili sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgının ilk çıktığı andan itibaren yatak kapasitesini arttırdıklarını ifade eden Pilli, 80’i Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, 120’si ise bir otelde olmak üzere toplamda 200 yatak kapasitesinin, olası bir salgın için ayrıldığını ifade etti.

“PANDEMİ HASTANESİ YAPAMADIK AMA YATAK KAPASİTESİNİ ARTTIRDIK”

Pilli, “Evet, 6 ayda bir hastane yapamadık, yapmadık farklı sebeplerden dolayı ama yatak kapasitesini arttırdık” dedi.

Ventilatör sayısının başlarda az olduğunu, 36 adet ventilatör sayısını 128’e çıkarttıklarını belirten Pilli, bunun yanı sıra her odaya bir hemşire koymak yerine; odalara teknolojik donanım sağladıklarını, 3 hemşirenin 20 odayı idare edebileceği bir sistem yaratmak üzere olduklarını, böylece virüsün sağlık çalışanlarına bulaşma riskinin azaltılacağını ifade etti.

Pandemi hastanesinin “bir şekilde yapılamadığını” ifade eden Pilli, “Pandemi hastanesi konusuna son noktayı koyacağız. Yasa yetkiyi bize verdi. Gerekli tedbirleri alacağız” dedi.

“BİLİMSEL AÇIDAN NE GEREKİYORSA, ONU YAPACAĞIZ”

Öte yandan dün akşam Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin toplandığını ifade eden Pilli, “Bilimsel açıdan ne gerekiyorsa, onu yapacağız” dedi.

“HER ŞEYİ BİR ANDA DEĞİŞTİRMEZSİNİZ, BELLİ BİR SÜRE İSTER”

Söz konusu komitenin bu hafta içinde Çarşamba veya Cuma günü yeniden toplanarak kararlar alacağını ifade ederek, “Her şeyi bir anda değiştirmezsiniz, belli bir süre ister” şeklinde konuştu.

“PCR KİTLERİ KONUSUNDA YASAL ZEMİNE İHTİYAÇ VAR”

PCR kiti konusunda konuşan Pilli, bürokratik engeller nedeniyle kit alımı konusunda Sağlık Bakanlığı’nın sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, “Biz kitlerin büyük bir kısmını bağışlarla aldık. Yasal zemine ihtiyacı var” dedi.

“2 BİN 400 KİTE SAHİBİZ, AKŞAMA 4 BİN KİT DAHA GELECEK”

Pilli, şu an 2 bin 400 kite sahip olduklarını belirerek, bu akşam 4 bin kitin daha alınacağını kaydetti.

PCR TESTLERİ KONUSUNDA ÖZELDEN HİZMET…

PCR testleri konusunda özelden hizmet almaya başladıklarını da belirten Pilli, “kitleri biz veriyoruz, 50 TL karşılığında hizmet alıyoruz. 145 TL karşılığında hem tüpleri kendileri alıyor, hem de emek harcıyorlar. Bu konuda bir protokol imzalanacak. 600’e yakın bu işlemin yapılabileceği merkez vardır” dedi.

“KİT FİYATLARI DÜŞECEK”

300 TL’lik PCR test kiti fiyatlarının, dünya piyasasındaki fiyatlarının düşmesine paralel olarak düşeceğini belirten Pilli, “Kit fiyatları azaldığı için bu ücretler düşecek, örneğin 20 dolardan 6 dolarlara düştü. Öğrencilerimize, ihtiyacı olan kişilere zaten ücretsiz yapıyoruz” dedi.