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Pilli: Salgınla Mücadelede En Önemli Silah Aşı

Salgınla mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu belirten Sağlıık Bakanı Ali Pilli, göreve geldiği günden bu yana aşılanma  sayısının giderek artmaya başladığını, ay sonuna kadar aşı sayısının en yüksek seviyeye çıkmasını hedeflediklerini vurguladı.

19 Kasım 2021 Cuma 16:39
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Pilli: Salgınla Mücadelede En Önemli Silah Aşı
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Sağlık Bakanı Ali Pilli  Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Özyalçın Aşı ve PCR Merkezi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu ile birlikte Acil Durum Hastanesi’ne ziyaretlerde bulundu.

Bakanlık açıklamasına göre, ziyaretlerinde yürütülen  çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan  Bakan Pilli, hastane başhekimleri ve sağlık personelinden bilgi aldı.

Bakan Pilli ziyaretlerle ilgili açıklamasında yaptığı çağrılar sonrasında son bir kaç gün içerisinde halkın özellikle aşı olmaya rağbet gösterdiğini kaydetti ve duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıl gribal enfeksiyon salgınının olmadığını, bunun  herkesin  maske kullanımına dikkat etmesinden kaynaklandığını dile getiren Pilli, kış aylarına girilen  bu günlerde gribal enfeksiyonlarda ciddi bir artış gözlemlediğini, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak salgının önlenebileceğini  kaydetti.

Kurallara uyulduğu müddetçe Sağlık Bakanlığı olarak kendilerine düşen görevi yapacaklarından kimsenin kuşku duymamasını isteyen Pilli,  halkın desteği ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları ile birlikte salgınla mücadelede istedikleri seviyeye gelebileceklerini söyledi.

Bakan Pilli’ye ziyaretlerinde Bakanlık Müsteşarı   Deren Oygar, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü  Cenk Soydan, Özel Kalem Müdürü Bekir Elsiz eşlik etti.

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