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Pilli: Şu anda tedavi gören 8 KKTC, 1 Türkmen, 2 Alman vatandaşı var

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları ve son rakamları aktardı.

23 Mart 2020 Pazartesi 23:12
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Pilli: Şu anda tedavi gören 8 KKTC, 1 Türkmen, 2 Alman vatandaşı var

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları ve son rakamları aktardı.

Şu anda hastanede 11 kişinin koronavirüs tedavisi gördüğünü belirten Bakan Pilli, tedavi görenlerden 8’inin KKTC vatandaşı olduğunu, 1’inin Türkmen, 2’sinin ise Alman turist olduğunu söyledi.

Bakan Pilli, bugüne kadar tamamı alman turist olan 29 kişinin ise taburcu edildiğini kaydetti.

Test yapılan son 20 kişinin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği şekilde bir otelde tek tek odalarda tutulduğunu ifade eden Pilli, testlerin devam edeceğini ve sonuçların açıklanacağını belirtti.

Aralık 2019’dan bu yana aralıksız çalıştıklarını ifade eden Bakan Pilli, yurt dışından gelip evlerinde gözlem altında tutulanların tek tek aranarak genel durumlarını sorulduğunu söyledi.

Bakan Pilli, “Bu mücadelede toplumsal bir mücadeledir. Herkese düşen görev var. Bu salgını bu seviyede tutmak istiyorsak herkes üzerine düşen görevi yapmak zorundadır. Sağlık Bakanlığı, sağlık eprsoneli, polis, sivil savunma üzerine düşleni yapmaktadır. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Bir işadamının özel uçağı ile Ankara’dan olası bir salgında ihtiyaç duyulacak malzemeleri alıp getirdiğini, birçok işadamının da test kiti bağışında bulunduğunu belirten Pilli, Türkiye’nin ayrıca Girne Limanı’ndan çeşitli sarf malzemeleri yolladığını kaydetti.

Bakan Pilli, 30 ventilator ihalesinin sonuçlandığını, bu hafta 10 ventilatör ve 10 kompresörün geleceğini söyledi.

Yeni bir operasyona başlanacağını açıklayan Bakan Pilli, Ateş Polikiliniği açtıklarını ve ateşli hastaların artık oraya yönlenderilerek, yeni gelen hızlı tarama kitleriyle test edileceğini belirtti.

Bakan Pilli, kurulacak olan 10 ayrı ekibinse evlerde gözlem altında tutulanları taramaya başlayacağını kaydederek, şüpheli evlerin tamamının taranacağını söyledi.

Belediyelerden ve İlçe Emniyet Kurullarından şüpheli tüm durumları bakanlığa bildirimlerini istediklerini belirten Bakan Pilli, vatandaşlardan da evlerinde kalmalarını istedi.

Pilli, “Halk evinde kalsın ki biz daha kısa sürede bu salgını durduralım” dedi.

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