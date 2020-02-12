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Pilli: Virüslere karşı önlemler almak son derece önemli

Sağlık Bakanı Ali Pilli, virüslere karşı önlemler almanın son derece önemli olduğunu belirterek, kışa girmeden vücut direnci düşük olanlar, kronik vakalar ve yaşlılara aşı önerdiklerini, iyi beslenmek, sürekli ellerin yıkanması gibi önlemlerin önemli olduğunu vurguladı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 09:30
Pilli: Virüslere karşı önlemler almak son derece önemli
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı bir televizyon programında domuz gribi konusunda açıklamalar yaptı.

Bakan Pilli, bir salgının söz konusu olmadığını belirterek “Gribal enfeksiyonlar her kış görülmektedir ancak önümüzdeki günlerde azalma söz konusu olacaktır. Bu sene gribal enfeksiyon salgını yoktur. Her seneki mevsim ortalamasına bakacak olursak geçen sene ile aynı seviyede, dolayısı ile salgın kelimesi kullanılmamalı. Domuz gribi olarak da bilinen İnfluenza A (H1N1) virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da normal girip kategorisine alınmıştır.”

Koronavirüs konusunda ülkede alınan önemlerle ilgili de konuşan Pilli, “Ercan Havaalanı, Girne ve Mağusa Limanlarına termal kamera konuldu. Koronavirüs taşıyan yolcu ihtimaline karşı da alanda bir izolasyon odası oluşturuldu. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde de Karantina Merkezi kurduk. Sağlık Bakanlığı’ndan ekipler, termal kameralarda görev yapmaya başladı. Uçaklardan ve limanlarda inen yolcular, dikkatlice takip edilmeye başlandı. Yolcular seyahat ve sağlık durumları ile ilgili bir form dolduruyor. Tüm bu bilgiler kontrol ediliyor. Aynı zamanda herhangi bir salgına karşı bir karantina hastanesi kurmak hedeflerimiz arasında.” Dedi.

Bakan Pilli, Lefkoşa’da yeni bir hastanenin artık şart olduğunu, 2020’de Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yanına yeni bir binanın temelinin atılacağını açıkladı.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliSağlıkHaber
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Dut 2020-02-12 12:58:12

Dut pekmezi de alalım mı :)

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