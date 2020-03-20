Pilli:Tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten tebrik ediyor ve alkışlıyorum

Sağlık Bakanı Ali Pilli yayımladığı mesajda gece gündüz demeden mesleğini özveri ile yerine getirmeye, ülkesi için en iyi şekilde hizmet veren sağlık çalışanlarını tebrik etti.
Pilli mesajda,
“Sağlık çalışanlarımız her koşulda gece gündüz demeden mesleğini özveri ile yerine getirmeye, ülkesi için en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor .
Tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten bir kez daha tebrik ediyor ve alkışlıyorum.” dedi.
Bu kafa ile olmaz Bakan efendi. Niye tüm sağlık çalışanlarına? Haftada birkaç saat çalısıp da 2 ila 6 ay sonraya randevu düzeni kurdukları için mi? Korona virüs için çalışanlar elbette takdire şayan. Ana boş testi dolu testi fark edemez iseniz bırakın. Hastahaneler DoktorHane olmuş siz milleti zefleyin! Yangın olayında da kusurlu soba mı
yoksa? Siz onu da söyleyebilir ve yalaka zavallılar da destek verebilir. Yalakalık menfaat kaybettirmiyor ama ferdi olarak kişilik kaybettiriyor. O da zaten kıt özellik.