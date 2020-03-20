Pilli:Tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten tebrik ediyor ve alkışlıyorum

Sağlık Bakanı Ali Pilli yayımladığı mesajda gece gündüz demeden mesleğini özveri ile yerine getirmeye, ülkesi için en iyi şekilde hizmet veren sağlık çalışanlarını tebrik etti.

Pilli mesajda,

“Sağlık çalışanlarımız her koşulda gece gündüz demeden mesleğini özveri ile yerine getirmeye, ülkesi için en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor .

Tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten bir kez daha tebrik ediyor ve alkışlıyorum.” dedi.