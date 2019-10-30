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Pilotlarımız son yolculuğuna uğurlanıyor

30 Ekim 2019 Çarşamba 15:53
Pilotlarımız son yolculuğuna uğurlanıyor

Geçitkale Havaalanı’nda eğitim uçuşu sırasında eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlarımız Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya yarın son yolculuğuna uğurlanıyor.

Tatil için adaya gelen ve vahim kazada hayatını kaybeden eğitim pilotu Hakan Çetinkaya’nın cenazesi bugün memleketi İzmir’e gönderileceği bildirildi. Deneyimli pilot Serkan Özcezarlı için ise yarın sabah saat 10:00’da  Geçitkale'de Hava Sporları Federasyonu’nda düzenlenecek olan törenin ardından, Cihangir Camii’nde kılınacak olan öğle namazından sonra Cihangir mezarlığı’na defnedilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Serkan ÖzcezarlıHakan Çetinkaya
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SB 2019-10-30 16:21:13

Serkan Hojam Allah'tan rahmet dilerim. Coook uzuldum

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