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Plajda Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

22.06.22 tarihinde Gazimağusa’ da bir plajda, işletmeciliğini İ.E isimli şahsın yaptığı kafeteryadan 250 T.L sirkat eden M.U, şikâyet üzerine güvenlik kameralarından yapılan kontrol neticesinde tespit edilerek 27.06.22 tarihinde tutuklandı.

28 Haziran 2022 Salı 12:24
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Plajda Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı
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Zanlı bugün “sirkat” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili bilgi aktarmak üzere Adli şubede görevli polis memuru Kemal Yeşil’i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şikâyette, 22.06.22 tarihinde saat 12.25 raddelerinde Gazimağusa’ da bir plajda bulunan ve işletmeciliğini İ.E isimli şahsın yaptığı kafeteryadan 250 T.L nakit para sirkat edildiğine dair yapılan şikâyet üzerine tahkikat başlatıldığını söyledi.

Plajda bulunan güvenlik kamerasından yapılan inceleme sonrasında zanlının tespit edilerek derdest emri gereği 27.06.22 tarihinde tutuklandığını belirten tanık, üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 100 T.L para bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini, 24.06.22 tarihinde yine bir plajda henüz tespit edilemeyen bir araç içerisindeki çantadan 2800 T.L nakit para sirkat ettiğini de itiraf ettiğini belirten tanık, bu konunun da araştırılacağını, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, zanlının serbest kalması halinde tahkikata müdahale etme imkanı olacağına dikkat çektikten sonra tahkikatın selameti açısında zanlının 3 gün süreyle poliste kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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