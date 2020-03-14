Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Polis Baskını

HTKS, Hava Trafik Kontrol Şubesine Polis Tarafından Baskın Düzenlendi

14 Mart 2020 Cumartesi 13:33
3369 Okunma
Polis Baskını

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkan Cem Kapısız, önceki akşam fırtına nedeniyle stresli anlar yaşandığı sırada Ercan Havalimanı Hava Trafik Kontrol Şubesi’ne polis tarafından baskın yapılarak “uçakların neden inmediği” yönünde soruşturma başlatılacağının iletildiğini savundu.

Kapısız, polisin yasaların farkında olup olmadığını, polisleri kimin gönderdiğini ve hangi suç unsuruyla harekete geçildiğini sorarak eleştirilerde bulundu.

HTSK Başkanı Cem Kapısız, yazılı açıklamasında, Sivil Havacılık Dairesi’nde kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak soruşturma başlatma yetkisinin sadece Kamu hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına ait olduğunu kaydetti.

Polisin hangi suç unsuruyla şubeye geldiğinin açıklanmasın isteyen Kapısız, sosyal medyada yer alan bir iddia üzerine harekete geçilmişse bunun da açıklanması gerektiğini ifade etti.

Cem Kapısız, önceki gece etkili olan fırtınaya işaret ederek havayolu şirketlerinin böyle durumlar için kendi meteorolojik standartlarını belirleyerek pilotlarını gerekli gördükleri hallerde risk almamaları için uyardıklarını, pilotların da iniş için gereken güvenli meteorolojik koşulların bulunmadığına kanaat getirmesi halinde iniş için daha güvenli olan meydanlara kontrolörler tarafından yönlendirildiğini anlattı.

Bu uygulamanın güvenlik gereği olduğunu tüm dünyada havacılık kuralları gereği uygulandığını hatırlatan Kapısız, “Normal trafik akışına ek olarak uçakların bulutlardan kaçınmaları için hava trafik kontrolörleri canla başla çaba sarf etmiş ve tüm uçuşların güvenli şekilde gitmeleri gereken yedek meydanlara inmeleri için uygun rotalar sağlanmıştır. Tüm bu stresli anlar yaşanırken Hava Trafik Kontrol Şubesine gece yarısı aniden polis baskını yapılmıştır. Gelen polisler tarafından ‘uçakların neden inemediği?’ yönünde soruşturma başlatılacağı çalışanlara iletilmiştir!” ifadelerine yer verdi.

Detay Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
Hava Trafik KontrolörleriPolis Baskını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplu taşıma durdu
Toplu taşıma durdu
Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, başbakanlığa toplantıya çağrıldı
Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, başbakanlığa toplantıya çağrıldı
KIB-TEK’ten yanıt
KIB-TEK’ten yanıt
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim