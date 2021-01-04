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POLİS EV KARANTİNASININ DENETLENDİĞİNİ AÇIKLADI

 Polis, ev karantinasına uyulup uyulmadığının denetlendiğini belirtti.

04 Ocak 2021 Pazartesi 16:54
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POLİS EV KARANTİNASININ DENETLENDİĞİNİ AÇIKLADI

 Polis, ev karantinasına uyulup uyulmadığının denetlendiğini belirtti.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulunda çıkan Kovid-19 vakalarıyla yakın temasta olan öğrenci, öğrenci aileleri, öğretmen ve okul personelinin ev karantinasına uyup uymadığının denetlendiği kaydedildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu söz konusu u temaslıların 10 Ocak’a kadar evlerinde kalmaları kararı almıştı.

Açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında kurallara uymayanlar hakkında yasal işleme gidileceği hatırlatıldı.

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