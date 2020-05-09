Polis göz açtırmıyor

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 8- 9 Mayıs (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 13 kişinin gece saat 21:00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 11 kişinin yasağa rağmen maske takmadığı, yurt dışından ülkeye giriş yapan 1 kişinin yasal emirlere uymayarak sokağa çıkarak karantina kurallarını ihlal ettiği, Bakanlar Kururlu tarafından sadece ekmek imalatına izin verilen bir işletmenin pide bölümünü faal hale getirip satış yaptığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin soruşturması devam etmektedir.