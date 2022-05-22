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Polis kazanın detaylarını paylaştı

Polis İnönü kavşağı ile İnönü Köyü arasında meydana gelen kaza hakkında açıklama yaptı.

22 Mayıs 2022 Pazar 11:12
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Polis kazanın detaylarını paylaştı

Polis'ten yapılan açıklama şu şekilde:

22.05.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, İnönü Köy kavşağı ile İnönü Köyü 1-2’nci km’leri arasında Mehmet UĞURLU yönetiminde bulundurduğu LG 107 plakalı araç ile İnönü kavşağını istikametinden, İnönü köyü istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan toprak sete vurarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan Mehmet UĞURLU, ambulans ile Gazimağusa Devlet hastanesi Acil servisine kaldırılmış olup yapılan tedavisinin ardından aynı serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam eder.

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