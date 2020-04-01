Polis kontrolünde ülkede kaçak olduğu tespit edildi

Gazimağusa’da ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı İssam Abou Marzouk tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ersoy Saydağ, zanlı İssam Abou Marzouk’un 31 Mart 2020 tarihinde Mağusa'da Sakarya Mahallesi Savaş Sokak içerisinde boş binada tespit edildiğini söyledi. Saydağ, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 8 Şubat 2018 tarihinden itibaren öğrenci kaydını yenilemeyerek KKTC’de İzinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini ve suçüstü gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Tahkikatın yeni başladığını ve zanlının ihraç yazışmalarının tamamlanması gerektiğini söyleyen Saydağ, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)