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Polis kuş uçurtmuyor...

29-30.11.2022 tarihleri, 20:00-00:01 saatleri arasında, Girne Polis Müdürlüğü ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahaları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleşti.

30 Kasım 2022 Çarşamba 15:39
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Polis kuş uçurtmuyor...



Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında trafik ekipleri tarafında gerçekleştirilen denetimlerde 1074 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 193 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 14 adet araç ise trafikten men edildi. 

Polisin açıklaması şu şekilde: 

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisler, alkollü içki satışı yapılan yerler ile kahvehanelerde denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanırken, yetkili makamdan izinsiz alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen bir iş yeri işletmecisi ve kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekipleri tarafında gerçekleştirilen denetimlerde 948 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen toplam 351 araç sürücüsü ise çeşitli suçlardan rapor edilmiştir.

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