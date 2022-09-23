Polis Okulu mezuniyet ve yemin töreni yapıldı

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen yemin ve mezuniyet törenine başta Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan olmak üzere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, üst düzey Polis ve askeri yetkilileri, bazı siyasiler ve aile yakınları katıldı.

Tören Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ın öğrencileri selamlamasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yeni Polisler ve İtfaiye erleri yemin etti.

Aşan: Kendimizden emin, mesleğe ilk adımımızı atıyoruz

Törende dönem adına konuşan kurs birincisi Ahmet Aşan iyi yetişmiş birer Polis ve İtfaiye mensubu olarak mezun olduklarını kaydetti. 'Kendimizden emin, mesleğe ilk adımımızı atıyoruz' diyen Aşan, Atatürk İlke ve İnkilaplarına sonuna kadar bağlı olacaklarını, aldıkları görevlerde insan haklarını en önde tutacaklarını kaydetti.

Ardından kurs birincileri tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Diplomalar takdim edildi

Daha sonra dereceye girenlere diplomaları ve ödülleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından takdim edildi.

Dereceye giren öğrencilere diplomalarının takdim edilmesinin ardından diğer öğrencilere de diplomaları verildi.

Saçar: Öğrencilerimizin başarılı olacağından şüphem yok

Diplomaların verilmesinin ardından Polis Okulu Müdürü Kaan Resa Saçar konuşma gerçekleştirdi. Saçar, eğitimin insan hayatını düzenleyen çok önemli bir konu olduğuna dikkat çekerek Polis Okulu'nda öğrencilerin güvenli bir ortamda yatılı bir ortamda eğitim aldıklarını anlattı.

Polis Okulu'ndaki eğitimle ilgili detaylı bilgiler aktaran Saçar, "okulumuz ve okulumuz dışından eğitimlere katkı koyan tüm öğretmenlere hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiyorum' dedi.

Saçar, öğrencilerin almış oldukları eğitimle, nakil olacakları yerde ifşa edecekleri görevleri sırasında başarılı olacaklarına inancının tam olduğunu belirtti.