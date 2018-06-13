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Polis suç ortağını arıyor

Narkotik ekiplerinin Boğazköy’de hafta sonu gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Kerem Aydoğan aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:38
Polis suç ortağını arıyor

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Hafta sonu Boğazköy’de tasarrufunda 3 pakette toplam 3 gram Hintkeneviri ile yakalanan Kerem Aydoğan aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Aydoğan, dün ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

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Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 2 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, 22 yaşındaki Barış Aydoğan aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine değindi.

Zor, alınan 3 günlük sürede ifadeler alındığını birçok kişiden daha ifade alınacağını ve zanlının suç ortağının henüz yakalanmadığını belirterek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

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