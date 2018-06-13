Polis suç ortağını arıyor

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Hafta sonu Boğazköy’de tasarrufunda 3 pakette toplam 3 gram Hintkeneviri ile yakalanan Kerem Aydoğan aleyhindeki soruşturma devam ediyor.
Aydoğan, dün ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, 22 yaşındaki Barış Aydoğan aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine değindi.
Zor, alınan 3 günlük sürede ifadeler alındığını birçok kişiden daha ifade alınacağını ve zanlının suç ortağının henüz yakalanmadığını belirterek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.