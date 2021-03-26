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Polisi görünce eli ayağına dolandı

Günyeli'de yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı...

26 Mart 2021 Cuma 11:50
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Polisi görünce eli ayağına dolandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

25.03.2021 tarihinde saat 17:40 sıralarında Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından hareketlerinden şüphelenilen T.O.A.A.(E-24)’nın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Ayni gün T.O.A.A.(E-24)’nın kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından arama yapılmak için gidildiği bir esnada ayni dairede kalmakta olan A.S.(E-21)’nin polislerin geldiğini görmesi üzerine tasarrufunda bulunan ve içerisinde paketler halinde satışa hazır vaziyette olan yaklaşık 20 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi pencereden aşağıya attığı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 26.03.2021 12:53
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