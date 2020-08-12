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Polisi görünce ne yapacağını şaşırdı

Hamitköy’de polisleri görünce tasarufunaki uyuşturucu maddeyi attığı sırada yakalanan zanlı M.D dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:25
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Polisi görünce ne yapacağını şaşırdı

Hamitköy’de polisleri görünce tasarufunaki uyuşturucu maddeyi attığı sırada yakalanan zanlı M.D dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Derviş Özdevim, olguları aktardı. Polis, zanlı M.D'nin Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11 Ağustos 2020 tarihinde saat 20.15’te Hamitköy’de zanlı M.D'nin görevli polis ekibince şüpheli görüldüğünü ve tasarrufundaki mavi renk kâğıda sarılı 15 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi atarken suçüstü yakalandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak ifadenin teyidinin yapılacağını, aranan bir kişi olduğunu ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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