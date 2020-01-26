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Polisten 3 İlçede Denetim

26 Ocak 2020 Pazar 14:44
Polisten 3 İlçede Denetim

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri 25-26 Ocak’ta sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da bet ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontrol yapıldı. Denetimler kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde de  kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edildi.

Trafikte ise 300 araç kontrol edildi, denetimlerde 115 araç sürücüsü hakkında trafik suçundan işlem yapıldı, 3 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü tutuklandı.

GİRNE

Girne’de barlar ve müzikli eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi,  kumarhane denetimlerinde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 17 kişi tespit edildi.

Trafikte de 472 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 118 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 8 araç trafikten men edildi.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafikte 410 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 75 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı, 1 araç trafikten men edildi.

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PolisDenetimHaberGündemKıbrıs
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