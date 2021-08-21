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Polisten “Kadına Şiddete Müdahale Şubesi” açıklaması

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde faaliyet gösteren Kadına Şiddete Müdahale Şube Amirliğindeki personelin, “Polis Örgütü İlk Atama Yer Değiştirme ve Nakil İşlemleri Tüzüğü” kapsamında başka birimlere nakil edilmesiyle ilgili basına yansıyan “Şubenin kapatıldığı, yapılan nakillerle içinin boşaltıldığı“ yönündeki yorumlara, Polis Basın Subaylığından açıklama geldi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:07
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Polisten “Kadına Şiddete Müdahale Şubesi” açıklaması

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Polis Teşkilatında, “Polis Örgütü İlk Atama Yer Değiştirme ve Nakil İşlemleri Tüzüğü” kapsamında genel nakiller, her yıl Temmuz,  Ağustos aylarında gerçekleşmektedir. Bu sene yapılan yer değiştirme ve nakiller, mevzuata uygun şekilde 17 Ağustos 2021 tarihinde, Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından gerçekleştirilmiştir. Hizmet ve statü değişikliği gereği doğal olarak bir kısım polis mensubumuzun görev yeri değişmiştir.

Nakillerin yayınlanmasının ardından, bazı medya, sosyal paylaşım ve haber sitelerinde, genelde Polis Genel Müdürlüğünü, özelde ise Polis Genel Müdürü’nün şahsına yönelik yıpratıcı ve üstü örtülü olarak, bazı kişileri şahsi menfaatlerini destekleyecek nitelikte yayınların yer aldığı görülmektedir. 

Bahse konu nakiller kapsamında; Lefkoşa Polis Müdürlüğünde faaliyet gösteren Kadına Şiddete Müdahale Şube Amirliğindeki personelin başka birimlere nakil edilmesi konusu,  bazı kişi/ler tarafından “Kadına Şiddete Müdahale Şubesinin kapatıldığı, yapılan nakillerle içinin boşaltıldığı“ yönünde yorumların öne çıktığı görülmektedir. Ayrıca, Polis Teşkilatı ile Polis Hizmetleri Komisyonu üyelerini itibarsızlaştırmayı hedefleyen mesnetsiz iddialar da bulunmaktadır.

Söz konusu ön plana çıkarılmaya çalışılan birimdeki nakillerde, hizmet ihtiyacı ile birlikte, bir personelin 18 yıldan, diğerinin ise 12 yıldan beridir Lefkoşa İlçesindeki görev süresi değerlendirmede dikkate alınmış, iki polis memurunun ise  kendi nakil  istekleri göz önünde bulundurulmuştur.

Yine bu iddialarda ön plana çıkarılmaya çalışılan, Kadına Şiddete Müdahale Şube Amirliği’nin kapatıldığı veya işlevsiz hale getirildiği yönündeki ifadeler gerçek dışıdır. Bu konuda, 19 Ağustos 2021 günü değerli halkımız bilgilendirilmiştir.

Nakiller sonrasında yeni ve ilave personel takviyesi yapılmak suretiyle Kadına Şiddete Müdahale Şubesi eskisinden daha da güçlü ve etkili bir yapıya kavuşturulmuş olacaktır.

Polis Teşkilatı, gerek kadınlara karşı şiddet uygulayanlar, gerekse başka alanlarda suç işleyenleri geçmişte olduğu gibi her zaman yakından takip etmeye ve nefesimizi enselerinde hissettirmeye devam edecektir.

Polis Genel Müdürlüğü, yasalardan aldığı görev ve mesleki sorumluluklarının bilinci içerisinde 7/24 halkımızın hizmetinde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.”

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Polis MüdürlüğüKadına Şiddete Müdahale Şubesi
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