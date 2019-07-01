Polisten sıkı denetim

Polisten yapılan açıklamaya göre 30.06.2019–01.07.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Gazimağusa’da ve biri Güzelyurt’da olmak üzere toplam 2 kişi tespit edilerek tutuklanmıştır.
Ayrıca İskele’de yapılan trafik kontrollerinde 4 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilip, 1 araç trafikten men edilirken, Yeşilköy’de faaliyet gösteren bir kahvehanede yapılan kontrolde ise yetkili makamdan izinsiz iş yeri çalıştırıldığı tespit edilen işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
(BRT/PGM)
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