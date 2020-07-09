Polisten yeni açıklama geldi

Polis, bugün Yayla'da meydana gelen mülteci olayıyla ilgili yeni açıklamayayınladı. Açıklamada, mültecilerin üzerine ateş açılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.



Polis Basın Subaylığı aracılığıyla yapılan "düzeltme" başlıklı açıklama şöyle:

"Bu sabah Yayla sahilinde, içinde 30 mültecinin bulunduğu tekne, mültecileri bırakmak için kıyıya yaklaştığı sırada, kaptanın polisi fark ederek kaçmaya çalıştığı esnada polisin dur uyarılarına uymayarak kaçmaya devam etmesi üzerine, polis teknenin durdurulmasını sağlamak için uyarı maksatlı önce havaya, teknenin durmaması üzerine de teknenin motor kısmına doğru ateş açmıştır. Tekneye isabet eden mermiler sonucu teknede bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanmıştır. Mültecilerin karaya çıktığı esnada üzerlerine ateş açılması söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."