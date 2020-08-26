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Postayla uyuşturucu geldi

Lefkoşa’da posta yolu ile kendisine uyuşturucu madde geldiği tespit edilen zanlı Rami Hammami teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:08
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Postayla uyuşturucu geldi

Lefkoşa’da posta yolu ile kendisine uyuşturucu madde geldiği tespit edilen zanlı Rami Hammami teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı.

Çavuş, 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00 raddelerinde, Atatürk Caddesi Buzcuoğlu Apt. Lefkoşa adresine Posta aracılığıyla konu apartmanın girişindeki tahta elektrik panosu üzerine Rami Hammami adına gelen zarf içerisinde toplam 103 adet pembe renk üzerinde “Red Bull” yazan uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis 15 Ağustos 2020 tarihinde saat 13.35 raddelerinde görevli bir Polis ekibince Rami Hammami‘nin Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgâhın da tespit edilerek ikametgâhın da yapılan aramada yatak odasında komodin çekmecesinde Üzerinde D&P yazan parfüm naylonu içerisinde, 22 adet tam 2 adet yarım yeşil renk el bombası motifli uyuşturucu içerdiğine inanılan haplar, 18 adet kahverengi renginde qp motifli uyuşturucu içerdiğine inanılan haplar ve yaklaşık 5 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının verdiği gönüllü ifadede bahse konu uyuşturucu madde ve hapları yurt dışından internetten anlaşarak posta yoluyla getirttiğini itiraf ettiğini belirtti.
Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının aleyhine 163 adet MDMA türü uyuşturucu hap ithal ve tasarrufu suçundan dava getirildiğini, zanlının davasına kabul yönünde cevap verdiğini söyledi. Polis, zanlının aktif öğrenci olduğunu belirterek, davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet adresinin olduğu bölgeden izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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