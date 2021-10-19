Pozitif mahkum ve gardiyanlar yurda yerleştiriliyor

İçişleri Bakanı Kutlu Evren cezaevinde mevcut 109 mahkum, 8 gardiyan ve 150’ye yakın temaslı olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren Merkezi Cezaevindeki Covid-19 vakalarıyla ilgili güncel verileri aktardı.

Merkezi Cezaevinin mimari yapısı nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ancak pozitif mahkumların yurda yerleştirilip tedavilerine orada devam ettiklerini aktaran Evren, gardiyanlarında aileleri ile temastan kaçınabilmesi için ayrı bir yurda yerleştirileceklerini duyurdu.

109 mahkum ve 8 gardiyanın koronavirüse yakalandığını aktaran Evren, 150’ye yakın da temaslı olduğunu Merkezi Cezaevinde gerekli önlemlerin alınabilmesi için hijyen koşullarının artırılacağını ve cezaevinde görevlendirilmek üzere bir hemşirenin görev alacağını bildirdi.

Öte yandan vakaların çokluğu nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerini aktaran Evren, Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışarak bir ay içinde Cezaevi’nin Covid-19’dan kurtulacağını sözlerine ekledi.