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“Pozitif vaka ve temaslılar yakın takiptedir”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, eleştirileri yanıtladı

28 Aralık 2020 Pazartesi 13:44
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“Pozitif vaka ve temaslılar yakın takiptedir”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bazı okullarda rastlanan COVID 19 vakaları ve temaslıları ile gerek Sağlık Bakanlığı’nın gerekse kendi bakanlık yetkililerinin yakından ilgilendiğini açıkladı.
 
Bakan Amcaoğlu, bazı sendikaların, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile hükümete getirdiği “temaslılarla ilgilenilmiyor, takip eksik” ve benzeri eleştirilerin doğru olmadığını söyledi.
 
Bakan Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın temaslı takibinin çok başarılı olduğunu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak da pozitif vaka saptanan okullarda tüm temaslılarla ilgilendiklerini kaydetti.
 
Bakan Amcaoğlu, pozitif vaka görülen her okulda, temizlik ve dezenfekte işlemlerinin de yoğunlaştırılarak devam ettiğini ekledi.

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