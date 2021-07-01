Protokole, Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ile KTEMB Başkanı Bora Karaçam’ın imza koydu

KTEMB’den verilen bilgiye göre, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ile KTEMB Başkanı Bora Karaçam’ın imza koyduğu protokol, RDÜ elektrik-elektronik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, öğrenciler için eğitim ve iş fırsatları yaratılması, piyasanın ihtiyaç duyduğu konularda ortak eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi, bilgi ve deneyim yönünden sektör ve eğitim kurumlarının paralelliğinin sağlanması gibi konuları içeriyor.

