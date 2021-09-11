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Rahmi İçener İskele'ye vardı, Mertekçi'nin kızı çiçeklerle karşıladı

Tahsin Merteçi’nin ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek adına yapmış olduğu 210 kilometrelik yürüyüşü tekrarlamaya karar veren 68 yaşındaki Rahmi İçener, Yeşikırmak’ta başladığı yürüyüşün üçüncü gününde İskele’ye vardı. İçener’i, Tahsin Mertekçi’nin kızı çiçeklerle karşıladı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 18:41
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Rahmi İçener İskele'ye vardı, Mertekçi'nin kızı çiçeklerle karşıladı

Yaklaşık 4 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Milletvekili ve Yalova Spor Kulübü Başkanı Tahsin Mertekçi anısına arkadaşı Rahmi İçener Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a yürüyor.

Aslen Yalovalı (Piskobu) olup Bursa’da ikamet eden Rahmi İçener, anlamlı bir etkinliğe imza atıyor.

Hem trafik kazalarındaki ölümlere dikkat çekmek hem de arkadaşı merhum Tahsin Mertekçi’nin 7 yıl önce gerçekleştirdiği yürüyüşü tekrarlamak için yola çıkan İçener, Yeşilırmak’ta başladığı yürüyüşü Dipkarpaz’da sonlandıracak.

Arkadaşı anısına yola çıkan İçener, yürüyüşün üçüncü gününde İskele sınırlarına girdi.  İskele sınırlarına girdiğinde merhum Tahsin Mertekçi'nin kızı Meryem Mertekçi, Rahmi İcener'i çiçeklerle karşıladı.

Meryem Mertekçi, Rahmi Icener'in yürüyüşüne destek vererek birlikte yürüdü.

“İSYAN ETMEMEK MÜMKÜN DEĞİL”

7 yıl önce “Bilinçli İnsan, Güvenli Yol, Kazasız Ulaşım” sloganıyla Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a yürüyüş gerçekleştiren merhum Tahsin Mertekçi, 4 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Tahsin Mertekçi 2013 yılında yazdığı köşe yazısında ülkemizdeki trafik kazalarından meydana gelen ölümlere dikkat çekmiş ve “Trafik, üzerinde titizlikle durulması gereken çok özel ve önemli bir konudur. Her yaştaki insanımızın trafik kazaları ile yaşamını yitirmesine şahit oldukça ihmallere ve ortadan kaldırmayanlara isyan etmemek mümkün değildir” demişti.

Son Güncelleme: 12.09.2021 00:04
Anahtar Kelimeler:
Tahsin MertekçiRahmi İçener
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