Aslen Piskobulu olup Bursa'da ikamet eden 68 yaşındaki Rahmi Içener, trafik kazalarına dikkat cekmek için Yesilırmak'tan Diplarpaz'a gerçekleştirdiği Tahsin Mertekci Anı Yürüyüşünü 5 günde tamamladı.
Rahmi İcener yürüyüşünü, Mertekçi 'nin noktaladığı yerde tamamladı.
Rahmi İçener yürüyüşünü tamamladı
13 Eylül 2021 Pazartesi 18:14
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Aslen Piskobulu olup Bursa'da ikamet eden 68 yaşındaki Rahmi Içener, trafik kazalarına dikkat cekmek için Yesilırmak'tan Diplarpaz'a gerçekleştirdiği Tahsin Mertekci Anı Yürüyüşünü 5 günde tamamladı.