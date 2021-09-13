Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edildi
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da...
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Saçından tutup boğazını sıktı
Saçından tutup boğazını sıktı
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Ülkesine gönderilmeyi istedi

Rahmi İçener yürüyüşünü tamamladı

13 Eylül 2021 Pazartesi 18:14
69 Okunma
Rahmi İçener yürüyüşünü tamamladı

Aslen Piskobulu olup Bursa'da ikamet eden 68 yaşındaki Rahmi Içener, trafik kazalarına dikkat cekmek için Yesilırmak'tan Diplarpaz'a gerçekleştirdiği Tahsin Mertekci Anı Yürüyüşünü 5 günde tamamladı.
Rahmi İcener yürüyüşünü, Mertekçi 'nin noktaladığı yerde tamamladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da Ölümlü kaza…
Lefkoşa’da Ölümlü kaza…
91'i yerel 124 pozitif vakaya rastlandı
91'i yerel 124 pozitif vakaya rastlandı
Bir Haftada 71 Trafik Kazası
Bir Haftada 71 Trafik Kazası
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim