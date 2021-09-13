Rahmi İçener yürüyüşünü tamamladı

Aslen Piskobulu olup Bursa'da ikamet eden 68 yaşındaki Rahmi Içener, trafik kazalarına dikkat cekmek için Yesilırmak'tan Diplarpaz'a gerçekleştirdiği Tahsin Mertekci Anı Yürüyüşünü 5 günde tamamladı.

Rahmi İcener yürüyüşünü, Mertekçi 'nin noktaladığı yerde tamamladı.