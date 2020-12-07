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REFİKOĞLU: “İSKELE LONG BEACH BÖLGESİNDE PLANLANAN OTEL PROJESİ MEVZUATA UYGUN DEĞİL”

“İSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN İNŞAAT RUHSATI İÇİN İLERİ İŞLEM YAPILMAMASI GEREK”

07 Aralık 2020 Pazartesi 15:07
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REFİKOĞLU: “İSKELE LONG BEACH BÖLGESİNDE PLANLANAN OTEL PROJESİ MEVZUATA UYGUN DEĞİL”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, İskele Long Beach bölgesinde yapılması planlanan “otel” projesinin, inceleme sonucu, yürürlükteki mevzuata uygun olmadığının belirlendiğini kaydetti ve İskele Belediyesi’nin İnşaat Ruhsatı için ileri işlem yapmaması gerektiğini belirtti.

Refikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu projenin yapılacağı alanın Fasıl 96 altında yayımlanan “Gazimağusa Kıyı Şeridi Bölgeleri İmar Düzeni” kapsamında olup, “Mor Bölge” sınırları içerisinde bulunduğuna dikkat çekti. 

Projenin bu şekli ile hayata geçmesinin kıyıya gölge düşmesine neden olacağını ve yürürlükteki mevzuata aykırı olduğuna işaret eden Refikoğlu, son yıllarda ada genelinde çekim merkezi haline gelen “İskele Long Beach Sahil Düzenlemesini” olumsuz etkileyeceğini vurguladı. 

Refikoğlu, yapılması planlanan turistik tesis için mevcut projeye göre inşaat ruhsatı verilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Verilmesi halinde ise Odamız tarafından verilecek inşaat ruhsatına karşı ve inşaat ruhsatı için ileri işlem yapan tüm kurum/kuruluşlar hakkında yasal işlem başlatılacağını kamuoyuna saygılarımız ile duyururuz” dedi. 

Merter Refikoğlu, şöyle devam etti:
 “Pafta/Harita:S31-B24-D4-D, S31-C04-A1, Ada/Blok:181 ve 139 numaralı parselde “TURİSTİK TESİS PROJESİ” yapılması planlanan proje için Çevre Koruma Dairesi tarafından Taslak ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) Raporu için Halkın Katılımı Toplantısı çağrısı yapılmıştır. Ancak projenin Çevre Koruma Dairesine ÇED görüşüne gitmemesi gerekiyordu.

Söz konusu projenin yapılacağı alan Fasıl 96 altında yayınlanan “Gazimağusa Kıyı Şeridi Bölgeleri İmar Düzeni” kapsamında olup “Mor Bölge” sınırları içerisindedir. Mor Bölge içerisinde belirlenmiş kurallar çerçevesinde OTEL kullanımı yapılabilmektedir. Bu kurallara göre bina yüksekliği; binanın deniz tarafındaki arazi hududuna olan uzaklığının ¼ katını aşamaz. Yani deniz tarafındaki cepheden 100 metre çekilmesi halinde bina yüksekliği maksimum 25 metre olabilecektir. Taslak ÇED Raporundaki Vaziyet Planı ve Bina Kesitlerine bakıldığında bina maksimum yüksekliğinin 26.84 metre ve deniz tarafındaki arazi hududundan yapılan çekilişin 24.14 metre olduğu görülmektedir. Hâlbuki 26.84 metre yükseklik yapılabilmesi için 107 metre çekiliş verilmesi gerekmektedir.”

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