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Rehabilitasyon parkı, eşya çöplüğü oldu!

Hastaların çeşitli sosyal aktiviteleri için kullanılması gereken rehabilitasyon parkı, eşya çöplüğüne döndürüldü

12 Ocak 2018 Cuma 10:57
Rehabilitasyon parkı, eşya çöplüğü oldu!
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Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Ruh hastalıkları açısından ülkenin tek tedavi merkezi olan Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne ait rehabilitasyon parkındaki atıl eşyalar dikkat çekiyor. 

Hastaneye ait olduğu öğrenilen atıl eşyaların bir kısmı kullanılmaz durumdayken bir kısmının ise hasarlı olmadığı, kullanılabilecek durumda olduğu görüldü. Eşyalar arasında daha etiketi üzerinde bulunan ve oldukça yeni görünen yataklar, 20’yi aşkın plastik sandalye, hasta sandalyeleri de bulunuyor. 

Hastalara ait olduğu tahmin edilen kıyafetler, ayakkabılar da gelişi güzel etrafa saçılmış görülürken, vatandaşın vergileriyle alınan eşyaların neden bu şekilde atıldığı soru işaretine neden oldu. Öte yandan rehabilitasyon parkları, yatılı tedavi gören hastaların hava alması, gezmesi ve çeşitli sosyal aktiviteler için kullanılırken, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne ait rehabilitasyon parkı eşya çöplüğüne döndürüldü.

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