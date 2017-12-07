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“Rehabilitasyon süresi fayda sağlamaz”

Osman Özbayır ve Osman Kapsıl’ı 2 ayrı psikologtan temin edilen “uyuşturucu bağımlısıdırlar ve rahabilite edilmeleri fayda sağlamaz” raporu ışığında hapis cezasına mahkum etti.

07 Aralık 2017 Perşembe 10:58
“Rehabilitasyon süresi fayda sağlamaz”
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Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre, Mağusa’da 2017 yılı Mart ayı içerisinde Narkotik polislerinin operasyonu sonucunda tasarrufunda 14 gram 350 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan Osman Özbayır ile 15 gram 250 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Osman Kapsıl dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. 

Söz konusu uyuşturucu maddeleri kendi kullanımları için tasarruf eden Özbayır ve Kapsıl, yargı süresinde Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanmak isterken, mahkeme emri ile temin edlen 2 ayrı psikolog raporunda sanık Özbayır’ın 13 yıldan beri, sanık Kapsıl’ın ise 16 yaşından beri uyuşturucu madde bağımlısı oldukları ve rehabilite edilmenin fayda göstermeyeceği belirtildi. 

Mahkeme psikologlardan temin edilen rapor ışığında ve daha önceden uyuşturucu suçundan sabıkaları bulunan her iki sanığı da kamu yararı gereği 1 yıl hapis cezasına mahkum etti. 

Sanıklar aleyhindeki kararı okuyan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, Yüksek Mahkeme’nin faaliyet raporlarında uyuşturucu suçunun 2016 yılının en yüksek ve artış eğiliminde olan suç türü olduğuna dikkat çekerek, ciddi boyutlarda artış gösteren bu tür suçlarda kamu yararı prensibinin göz önünde bulundurularak ceza takdir edildiğini söyledi.

“REHABİLİTASYON SÜRESİ FAYDA SAĞLAMAZ”

23 Mart 2017 tarihinde Mağusa Maraş bölgesindeki evlerine yapılan polis baskını sırasında tasarruflarında kanunsuz uyuşturucu madde sentetik cannabinoid ile yakalanan Osman Özbayır ile Osman Kapsıl aleyhinde mahkeme emri ile 2 ayrı psikologdan rapor temin edildi. Sanıklar aleyhindeki kararı okuyan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, temin edilen raporlarda sanık Osman Özbayır’ın 13 yıldan beridir uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve rehabilitasyon sürecinin fayda sağlamayacağı, sanık Osman Kapsıl’ın ise 16 yaşından beri uyuşturucu madde kullandığı ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu rehabilite edilmesinin ise fayda sağlamayacağının yazdığını kaydetti. Beyoğlu, bu nedenle sanıklara ceza takdir edilmesi gerektiğini ifade etti.

İddia Makamı’nın mahkemede aktardığı olgulara göre sanık Osman Özbayır’ın tasarrufunda 14 gram 350 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve sanığın polis baskını sırasında elindeki şeffaf naylonu yırtarak söz konusu uyuşturucu maddeyi yere dökmeye çalıştığını belirten Beyoğlu, sanık Özbayır ile aynı evde bulunan Osman Kapsıl’ın ise tasarrufunda 15 gram 250 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu, sanığın polis hücrelerine yerleştirileceği sırada iç çamaşırına gizlediği uyuşturucu maddeyi yere atmaya çalışırken tespit edildiğini söyledi.

BEYOĞLU: “SENTETİK CANNABİNİD TÜRÜ UYUŞTURUCU MADDE OLDUKÇA TEHLİKELİ UYUŞTURUCU MADDELER SINIFINDA”

Sanıkların tasarruflarında bulunan uyuşturucu maddeleri kişisel kullanımları için tasarruf ettikleri yönünde bulguda bulunan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, sanıkların tasarruflarında bulunan uyuşturucu maddelerin azımsanamayacak miktarda olduğuna dikkat çekti. Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin oldukça tehlikeli uyuşturucu maddeler sınıfında yer aldığını belirten Beyoğlu, son yıllarda ciddi boyutta artış yaşanan uyuşturucu suçlarının Yüksek Mahkeme’nin Faaliyet Raporları’na göre 2016 yılının en yüksek suç türü olduğunu ve artış eğiliminde olduğunu söyledi. Bu tür yaygın ve vahim suçlarda ceza takdir edilirken kamu yararı prensinin göz önünde bulundurulduğunu söyleyen Beyoğlu, caydırıcı ve etkin cezalar verilmesi gerektiği kanaatine varıldığını söyledi. Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu sanık Özbayır ve Kapsıl’ın benzer sabıkalarının da oluşuna dikkat çekerek her iki sanığın da 1’er yıl hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.

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İbrahim 2017-12-07 12:45:15

Daha evvel rehabilite ettinizde tedaviye yanıtmı alamadınız psikolok bey ve/veya hanım? Nasıl fayda sağlamayacağına kanı getiriyorsunuz?

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