“Reis Hoş Geldin” pankartları

Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havaalanından hareket edeceği sırada kendini bekleyen kalabalığı, aracından inerek selamladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı’ndan hareket edeceği sırada aracından inerek onu görmeye gelen vatandaşları selamlayarak, sohbet etti.

Kıbrıslı Türkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Reis Hoş Geldin” pankartlarıyla karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet ile birlikte KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz dakikalarda adaya geldi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI