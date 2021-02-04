Remzi Gardiyanoğlu: “Yazık değil mi insanları bu duruma düşürmek”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Herhalde alınan karar doğrultusunda insanlardan PCR isteme rezaletinin sorumluluğunu üstlenecek birileri vardır.” dedi.

Gardiyanoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Herhalde alınan karar doğrultusunda insanlardan PCR isteme rezaletinin sorumluluğunu üstlenecek birileri vardır.Ülkenin test yapabilme kapasitesi belli.Yazık değilmi insanları bu duruma düşürmek bugün o kuyruklarda sayısız pozitif vaka çıkacak peki onlar ile saatlerce kuyruklarda bekleyen insanlar ne olacak.Ve herzamanki gibi az önce okudum yine PCR kararı da iptal edildi.Ve ülkenin sağlık bakanı herkes başının çaresine baksın bulaş çok artmıştır diye Sağlık Bakanlığının sayfasından açıklama yaptı.Yazıklar olsun.”