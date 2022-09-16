Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte yeni fiyarlar

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı 19,54 TL’den 20,29 TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı ise 19,85 TL’den 20,60 TL’ye yükseldi.
Euro dizel ve gaz yağında ise indirim yapıldı. Buna göre, 23,94 TL olan Euro dizel 23,69 TL’ye düşürüldü.
Gaz yağının fiyatı ise 24,32 TL’den 24,16 TL’ye düşürüldü.
Bu kurul ne kistasina bakarak bu ayarlamayi yapiyor ben endustri muhendisi olarak anlamiyorum anlayan varsa yazsin Fiat istikrar found fazla para akmasi icinse sorun degil ancak 3 gunde mudur mustesar atanmasindan dolayi maliyenin yukunun artigindan dolayi ise sorundur bu ulkenin asgari ucretle gecinenleri unutmasinlar