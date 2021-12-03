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Resmiye Canaltay adaylık başvurusunu yaptı

UBP Milletvekili, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bir kez daha UBP Mağusa milletvekilliği için aday adaylık başvurusu yaptı.

03 Aralık 2021 Cuma 19:27
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Resmiye Canaltay adaylık başvurusunu yaptı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, bir kez daha UBP Mağusa milletvekilliği için aday adaylık başvurusunu yaptığını bildirdi.

Canaltay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ulusal Birlik Partisi; kurultayı ile birlikte, tek başına iktidar yürüyüşünü başlattı. Bizler de bulunduğumuz görev ne olursa olsun, UBP’li kimliğimizle, ülkemiz için, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz.

Memleket ve UBP sevdası, bu hayattaki en büyük miras bana.

Bu gururla, bir kez daha UBP Mağusa Milletvekilliği için aday adaylık başvurumu yapıyorum.

Aynı heyecan ve istekle, UBP tabanından güç alarak yola devam edeceğiz.

Tek başına iktidar yürüyüşümüz hepimize hayırlı olsun.”

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