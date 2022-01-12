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Resmiye Canaltay: “Lefke’nin ulaşım altyapısının güçlü olması gerekiyor”

UBP Milletvekili adayı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Lefke'nin önemine dikkat çekerek, ulaşım altyapısının da güçlü olması gerektiğini vurguladı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 19:51
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Resmiye Canaltay: “Lefke’nin ulaşım altyapısının güçlü olması gerekiyor”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu CANALTAY, sosyal medya üzerinden Lefke ziyaretine ilişkin bir açıklama yaptı.

Canaltay, Lefke’de yaşayan vatandaşların merkezi hizmetlere yeterli oranda ulaşamamaktan hep şikayetçi olduklarına vurgu yaparak, “Göreve başladığım ilk günlerde, aşılması kolay ama kördüğüme çevrilmiş bir yol sorunu buldum. 11 kilometrelik bir güzergah, 9 yıldır kamulaştırma sorunu nedeniyle bekliyordu. Kısa sürede çözdük ve ihale sürecinin önünü açtık” dedi.

“Lefke, üniversitesi, hastanesi, güçlü sosyal yaşamı ve Güney Kıbrıs’a açılan iki kapısı ile oldukça önemli” diyen Canaltay, “Bu önem, ulaşım altyapısının da güçlü olmasını gerektiriyor. Lefke ziyaretim sırasında tüm vatandaşlarımızla aynı ortak paydada buluştuk” ifadelerini kullandı.

Canaltay, “İhale süreci önünde artık engel kalmadı. Şimdi Lefke için yeni projeler planlama zamanı. Bulunduğum süre içerisinde beni iyi ağırlayan, sıcakkanlı Lefkeli kardeşlerime teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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