Rogers: Belirsizlik ortamı, ortadan kaldırılmalı

Rogers şu ifadeleri kullandı:

Dünyada Covid19’a karşı geliştirilen aşıların yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile birlikte her devlet kendi ülkesine giriş koşullarını da bu çerçevede düzenlemeye başlamıştır. Temmuz ayında Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlüğe giren dijital aşı sertifikası ile Avrupa Birliği ülkelerine seyahat koşulları da bu mantıkla şekillenmiştir. KKTC’de aşı olup gerek Birleşik Krallık gerek Avrupa Birliği ülkelerine tatil, eğitim veya farklı amaçlarla seyahat edecek kişiler, ülkemizin aşı kartlarının uluslararası sisteme dahil edilmemesi üzerine ciddi bir sıkıntı yaşamış ve bir belirsizlik içerisine girmişlerdir. Tüm bu süreçler yaşanırken, üzülerek görüyoruz ki, devletimizin yetkili organlarından, insanlarımıza yeteri kadar bilgi aktarılmamakta, halkımız konu ile ilgili gelişmeleri Rum Medyasından öğrenmek zorunda kalmaktadırlar. Son günlerde konuya ilişkin tek detaylı açıklama yine Rum yetkililerden gelmiş olsa dahi, yapılan açıklamada bu kayıt sisteminin tam olarak nasıl çalışacağı ve kimleri kapsayacağı konusu bir netlik kazanmamıştır. Süren belirsizliğe karşın, Cumhurbaşkanlığımız veya Dışişleri Bakanlığımız bu konuda hala doyurucu bir açıklama yapmamıştır. Ülkemiz gençliğinin eğitimi ve geleceği açısından büyük önem taşıyan, aynı zamanda onların ailelerini de ciddi manada etkileyen bu belirsizlik ortamı, ortadan kaldırılmalıdır. Yetkilileri, tüm gerçekleri, çözüm önerilerini ve devam eden sürecin hangi noktada olduğunu şeffaflık ilkesine uygun olarak halkımızla paylaşmaya davet ediyorum.