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CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Genel Tarım Sigortası Fonu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili konuştu.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Şahiner, yaşanan enflasyonla girdi maliyetlerinin de arttığına vurgu yaparak, günün sonunda ortaya çıkacak olan rakamın bütçenin çok çok üzerinde olacağını vurguladı.

Rogers: Böyle devam ederse üretimden tamamen kopacağız

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers da, hükümet edenlerin girdi maliyetlerini düşürmek için adım atmadıklarını kaydetti. ‘Böyle devam ederse üretimden tamamen kopartılacağız’ diyen Rogers, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yerli üretimin sürdürülmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Fona 93 milyon TL girdi olması gerektiğinin altını çizden Rogers, bu paranın neden fona hala girilmediğini sordu.

Barçın: Bu rakamların reel hayatta karşılığı yok

CTP Milletvekili Devrim Barçın da 2022 bütçesinin Meclisin bitmesine yakın görüşüldüğünü belirterek, “bütçedeki kalemlerin karşılığının reel hayatta hiçbir karşılığı kalmadı. Bu bütçenin buradan geçip geçmemesinin hiçbir anlamı kalmadı” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek: Bizim oyumuz olumlu olacak

UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek de,Genel Tarım Sigorta Fonu’nun üretici için önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“Bir gerçek var ki bu fonun üreticinin beklediği tazminat ödeme noktasındaki sağladığı imkânlardan hep şikayet vardır. Bugüne kadar endi bütçesinden karşılayamadığı kuraklığı ya da salgın hastalığı TC’den yardım isteyerek ve bütçeye ek kaynaklar sağlanarak yüklü ödemeler yapılabilmiştir. O yüzden fon bu ülke için çok önemlidir. Bizim UBP olarak oyumuz olumlu olacak.”