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ROGERS: “CİDDİ BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR”

Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Kanal T’de katıldığı “Günaydın Kıbrıs” programında Serhat İncirli’nin sorularını yanıtladı.

09 Mart 2021 Salı 10:10
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ROGERS: “CİDDİ BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR”

GÜNDEM KIBRIS

Ev karantinasının daha ekonomik olduğunu söyleyen Rogers, “Ben ev karantinasını öneriyorum ama maalesef bizim kültürümüzde kural koymanın, o kuralın kıyısından köşesinden nasıl geçebileceğimizi düşünmemize neden olacak. Mesela İzlanda, hep ev karantinasını uyguluyor. Bizde ama ise insanlar ‘bir hafta karantinada kalsam olmaz mı, 14 gün ev karantinası yerine?’ diye soruyorlar. Bu bize bağlı değil, kuluçka süresine bağlıdır. Ciddi anlamda bir de bilgi kirliliği var. İnsanların gerçek bilgi ile, yanlış bilgiyi ayırt etmesi çok da kolay değil. Burada ciddi anlamda devlete de görev düşüyor. Halkı doğru bilgilendirmeli ve halka güven vermelidir” dedi.

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