ROGERS: “VERİ EKSİKLİĞİ CİDDİ BİR SIKINTIDIR”

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.



Ülkemizde bilgilerin kayıt altına alınacağı ve toplanacağı bir veri tabanının oluşturulması için bir girişim olduğunu, bunun da çok önemli olduğunu söyleyen Rogers, “Bu aşılar tüm dünyada yeni yeni deneniyor. Birçok şey de bu süreçte takip edilip, yenileniyor ve deneniyor. Bir portal oluşturulması ile ilgili bir girişim var. Bunun bir an önce yapılması çok önemlidir. Ülkemizde birçok şeyde olduğu gibi, veri eksikliği sağlıkta da çok ciddi bir sıkıntıdır. Bu aşı planlaması yaparken de ciddi bir eksiklik olarak karşımızda duruyor” dedi.

Hükümetin kararlarını hiç gecikmeden alması gerektiğini vurgulayan Rogers, “Kararların bekletilmesi, geciktirilmesi, ciddi bir güven bunalımı yaratıyor hükümete karşı. Aynı şekilde Üst Komite’nin kararlarının da açıklanmaması bu güven duygusunu zedeliyor. Kapanma gerekiyorsa, bunu geciktirmeden halkımızla paylaşmalı ve geciktirmemeliyiz. İnsanların hayatlarını planlaması ve kapanacaksak da hazırlıklarını yapması için, bu kapanma kararını geciktirmeden açıklamamız gerekiyor. Zamanında karar almamanın zararlarını da bugün yaşıyoruz. Ekonomik olarak çok sıkıntılı bir sürecin içindeyiz. Ancak bu belirsizlik de kimseye yardımcı olmuyor” dedi.