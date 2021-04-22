Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası

Rum Bakanlar Kurulu koronavirüs önlemlerine ilişkin nihai kararı yarın verecek

Rum Bakanlar Kurulu'nun salgına karşı kısıtlama tedbirleriyle ilgili nihai kararını yarın vereceği bildirildi.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:31
122 Okunma
Rum Bakanlar Kurulu koronavirüs önlemlerine ilişkin nihai kararı yarın verecek

Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Panayiotis Sentonas, Rum Bakanlar Kurulu'nun yarınki toplantısı sırasında salgına karşı kısıtlama tedbirleri ile ilgili nihai kararlarını alacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulu'nun epidemiyolojik durum ve epidemiyolojik göstergelerle ilgili son gelişimler konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilendirilmiş olmasına rağmen Rum Lider Nikos Anastasiadis'in bu akşam saat 19.00’da bilimsel danışma heyeti ile görüşeceği için nihai kararların yarın alınacağını duyurdu.

Sentonas, Anastasiadis'in yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında siyasi liderleri ülkedeki epidemiyolojik görüntü konusunda bilgilendirerek düşüncelerini dinleyeceğini belirtti ve “nihai kararlar 23 Nisan sabah saat 11.30’da toplanacak olan Bakanlar Kurulu tarafından alınacak” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Rum Bakanlar Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis’e nur mu indi de bizi tanıtma noktasına geldi?
Anastasiadis’e nur mu indi de bizi tanıtma noktasına geldi?
İngiliz Parlamentosu, 'soykırım' dedi
İngiliz Parlamentosu, 'soykırım' dedi
Kudret Özersay, Cenevre'ye gidemiyor...
Kudret Özersay, Cenevre'ye gidemiyor...
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim