Rum Bakanlar Kurulu koronavirüs önlemlerine ilişkin nihai kararı yarın verecek

Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Panayiotis Sentonas, Rum Bakanlar Kurulu'nun yarınki toplantısı sırasında salgına karşı kısıtlama tedbirleri ile ilgili nihai kararlarını alacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulu'nun epidemiyolojik durum ve epidemiyolojik göstergelerle ilgili son gelişimler konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilendirilmiş olmasına rağmen Rum Lider Nikos Anastasiadis'in bu akşam saat 19.00’da bilimsel danışma heyeti ile görüşeceği için nihai kararların yarın alınacağını duyurdu.

Sentonas, Anastasiadis'in yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında siyasi liderleri ülkedeki epidemiyolojik görüntü konusunda bilgilendirerek düşüncelerini dinleyeceğini belirtti ve “nihai kararlar 23 Nisan sabah saat 11.30’da toplanacak olan Bakanlar Kurulu tarafından alınacak” dedi.